МАГАТЭ подозревает, что КНДР возобновила работу ядерного реактора в Йонбёне

Ядерный реактор в Йонбене. Снимок сделан в 2013 году Фото: REUTERS

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подозревает, что в июле Северная Корея возобновила работу реактора по производству плутония в своем крупнейшем ядерном центре Йонбён в провинции Пхёнан-Пукто, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на ежегодный доклад по деятельности КНДР в ядерной сфере.

«С начала июля было несколько признаков, в том числе сброс охлаждающей воды, что соответствует работе реактора», - цитирует издание текст документа.

Кроме сброса воды специалисты МАГАТЭ также заметили, что заработала лаборатория по выделению плутония из отработавшего ядерного топлива, расположенная рядом с северокорейским атомным комплексом в Йонбёне. По мнению экспертов Агентства, все это может служить свидетельством того, что Пхеньян, скорее всего, возобновил попытки создать собственное ядерное оружие.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Северная Корея не использует экспериментальный легководный реактор мощностью 5 МВт в ядерном центре Йонбен с декабря 2018 года. Однако время от времени СМИ сообщают, что КНДР возобновила его работу.