Ким Чен Ын согласился показать международным инспекторам ядерные объекты КНДР

СЕГОДНЯ 01:58 2018-11-28T02:13:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Лидер КНДР Ким Чен Ын готов разрешить международным инспекторам осмотреть один из самых крупных ядерных объектов в Северной Корее – центр Йонбен, сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на неназванный высокопоставленный дипломатический источник в Сеуле.

По словам собеседника издания, во время встречи с президентом Южной Кореи в сентябре Ким Че Ын сказал Мун Чжэ Ину, что «если Соединенные Штаты предпримут соответствующие шаги, то он не только готов закрыть ядерные установки в Йонбене, но и позволит провести проверку». Какие именно шаги должны предпринять США, северокорейский лидер не уточнил.

Агентство напоминает, что последний раз международные эксперты проводили проверку в Йонбене почти десять лет назад, в 2009 году.

Как ранее писал сайт kp.ru, в КНДР ответственно отнеслись к подписанному Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном соглашению, и приступили к выполнению его ключевых пунктов. Так, в июле начался демонтаж одного из главных ракетных объектов Северной Кореи – испытательного полигона Сохэ в западной провинции Пхёнан-Пукто.

Однако в США подозревают, что втайне Пхеньян все же продолжает разработку межконтинентальных баллистических ракет, способных достичь территории Штатов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дональд Трамп заключил с Ким Чен Ыном соглашение: что дальше

«Комсомолка» обсудила с экспертами дальнейшую судьбу американо-корейских отношений после заключения соглашения (подробности).