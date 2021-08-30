На Камчатке спасатели подняли со дна Курильского озера вертолет Ми-8

Работы на месте падения вертолета Ми-8. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Спасателям удалось поднять со дна Курильского озера затонувший 12 августа вертолет Ми-8. Правда, его пока не извлекли из воды, работы на месте крушения продолжаются. Об этом утром в понедельник, 30 августа, сообщил на оперативном совещании зампред правительства Камчатского края Роман Василевский.

«Вчера была проведена очередная попытка поднятия вертолета, она оказалась успешной, вертолет подняли на 40 метров. Сегодня он находится в 570 метрах от берега. Его закрепили на понтонах, сегодня операция будет продолжена для того, чтобы его сегодня подтащить как можно ближе к берегу», - приводит его слова ТАСС.

Роман Василевский добавил, что потом «будет принято решение либо с использованием водолазов, либо любой другой техники удалить его из акватории озера».

Напомним, в ночь на четверг, 12 августа, на Камчатке потерпел крушение туристический вертолет Ми-8, на борту которого в тот момент находилось 16 человек: трое членов экипажа и 13 пассажиров. Машина затонула в Курильском озере на территории Кроноцкого заповедника и, по данным МЧС, лежит на глубине более 110 метров. Восемь человек были найдены живыми.

18 августа стало известно, что на поверхность извлечены останки всех жертв авиакатастрофы – семи пассажиров и командира экипажа.