Из-за урагана «Ида» в Луизиане остались без света почти 600 тысяч человек

Полностью обесточен Новый Орлеан Фото: REUTERS

Из-за мощного урагана «Ида», который в воскресенье обрушился на Луизиану, без света и тепла в своих домах остались более полумиллиона жителей штата. По данным портала poweroutage.us, электроснабжение нарушено у более 589 тысяч потребителей.

Так, полностью обесточен Новый Орлеан – ветер повредил линии электропередачи и генераторы, передает телеканал CBS. По словам представителя местного оператора электросетей Energy Louisiana, восстановительные работы после разгула стихии могут занять несколько недель.

«Мы делаем все возможное, чтобы собрать данные и устранить неполадки», - подчеркнули в компании.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что из-за урагана «Ида», который может стать самым мощным ураганом в Луизиане со времен «Катрины», даже изменилось направление течения реки Миссисипи.