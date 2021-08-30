Каждый четвертый потребительский кредит в России просрочен

В России просрочены 25% потребительских кредитов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В июне и июле 2021 года 25% всех потребительских кредитов в России просрочены больше, чем на три месяца – то есть, каждый четвертый. Как следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ), это максимальный показатель за последние шесть лет: предыдущий максимум отмечался в декабре 2015 года, тогда доля просроченных потребительских кредитов составила 23,5%.

Даже в разгар пандемии коронавируса летом 2020 года доля поздней просрочки по потребительским кредитам была на уровне 21,1% в июне и 22,5% в июле. В НБКИ газете «Известия» подтвердили, что таких крупных задолженностей, как сейчас, у россиян не было почти шесть лет.

В Центробанке говорят, что в сегменте необеспеченного потребительского кредитования фиксируют постепенное снижение доли поздней просрочки, однако эксперты считают, что портфель «плохих» долгов продолжит увеличиваться.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в начале августа заместитель министра экономического развития России Илья Торосов сообщил, что у россиян гораздо меньше кредитов, чем у граждан других стран – например, по сравнению с Соединенными Штатами или Британией.