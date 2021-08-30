Блинкен: США отправили на Украину около 2,2 миллиона доз вакцин от коронавируса

Госсекретарь США Энтони Блинкен Фото: REUTERS

Соединенные Штаты на сегодняшний день предоставили Украине около 2,2 миллиона доз вакцин против Коронавируса. Об этом «с радостью» сообщил на своей странице в Twitter госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Рад объявить, что вторая партия вакцин от COVID-19 доставлена на Украину, это часть пожертвованных нами к настоящему времени 2,2 миллиона доз», - написал глава американского внешнеполитического ведомства.

Ранее в июле агентство Reuters сообщило, что в рамках объявленной президентом Джозефом Байденом программы поставок американских вакцин в другие страны через международный механизм COVAX Штаты отправили на Украину почти два миллиона доз препарата для профилактики коронавируса производства компании Moderna.

Напомним, как писал сайт kp.ru, еще в прошлом году Киев заявил, что не станет приобретать российскую вакцину от коронавируса, лучше закупит в Евросоюзе или США.

К слову, в России хотя бы одну дозу вакцины против коронавирусной инфекции получили более 44 миллионов человек, а завершили курс вакцинации от COVID-19 свыше 37 миллионов граждан.