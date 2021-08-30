Обрушившийся на Луизиану ураган «Ида» ослаб до третьей категории Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мощный ураган «Ида», который в воскресенье обрушился на американский штат Луизиана, к этому часу ослаб до третьей категории опасности, сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

По данным Центра, сейчас скорость ветра в его пределах составляет 53,5 м/с. Таким образом, худшие прогнозы синоптиков не сбылись: ранее сообщалось, что «Ида» может усилиться до пятой – наивысшей – категории, когда скорость ветра в пределах урагана превысит 70 м/с.

Ураган движется в северо-западном направлении со скоростью около 16 километров в час. В штатах Алабама, Миссисипи и Флорида объявлена угроза возникновения торнадо.

Напомним, как писал сайт kp.ru, стихия полностью обесточила Новый Орлеан. В общей сложности без света в домах остались более 589 жителей штата. Ранее в Геологической службе США сообщили, что из-за урагана даже изменилось направление течения реки Миссисипи.