В Новой Зеландии зарегистрировали первую смерть от вакцины Pfizer Фото: REUTERS

В Министерстве здравоохранения Новой Зеландии сообщили о первой зарегистрированной смерти, которую предварительно связывают с вакциной от коронавирусной инфекции Pfizer.

Соответствующая информация была обнародовано после того, как независимая комиссия по мониторингу безопасности препаратов от коронавируса провела проверку смерти женщины после вакцинации от COVID-19.

Согласно данным, указанным в публикации, комиссия считает, что смерть произошла из-за миокардита, вызванного побочным действием вакцины.

«Это первый случай в Новой Зеландии, где смерть в первые дни после вакцинации была связана с вакциной Pfizer от COVID-19», - приводит Reuters заявление Минздрава Новой Зеландии.

Напомним, ранее в Японии по меньшей мере 39 человек умерли после прививки от коронавирусной инфекции вакциной Pfizer и BioNTech, однако связь между препаратом и летальными исходами врачи до конца не установлена. Тем не менее, ученые заявили о связи Pfizer/BioNTech с болезнями сердца