Регулятор Китая допустил, что коронавирус мог попасть в Ухань через полуфабрикаты

Китайский регулятор допустил, что коронавирус мог попасть в Ухань через полуфабрикаты Фото: Олег УКЛАДОВ

Специалисты китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) выдвинули версию, что коронавирусная инфекция могла попасть в Ухань на упаковках полуфабрикатов. Об этом сообщила газета Global Times.

- После того, как Китай сдержал раннюю вспышку в апреле 2020 года, летом наблюдались эпизодические вспышки в Пекине и Даляне. Таким образом, мы провели эпидемиологические исследования <...> и подтвердили, что вирус был завезен из других стран или регионов через транспортировку в холодной цепи, — рассказала представитель CDC Ма Хуэйлай.

Ранее руководитель группы экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Питер Эмбарек заявил, что версии заражения нулевого пациента в лаборатории Уханя или при полевых исследованиях в Китае исключать нельзя. По словам исследователя, возможно, пандемия коронавирусной инфекции началась с заражения человека летучей мышью. Одна из популярных гипотез также заключается в том, что нулевой пациент мог заразиться COVID-19 в полевых условиях при взятии проб.

В начале августа член Комитета по международным делам Палаты представителей Конгресса США, республиканец Мак Маккол представил доклад, в основу которого положены результаты расследования, проводившегося последние несколько месяцев в отношении природы происхождения нового коронавируса. В докладе утверждается, что COVID-19 является искусственно модифицированным природным вирусом, вырвавшимся на свободу из лабораторий Уханьского института вирусологии в Китае.