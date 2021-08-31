Отставные генералы США призвали руководство Пентагона уйти в отставку Фото: REUTERS

Около 90 отставных генералов и адмиралов армии Соединенных Штатов потребовали отставки министра обороны страны Ллойда Остина и главы Объединенного комитета начальников штабов (CJCS) США Марка Милли.

Военные подписали открыток письмо, опубликованное на сайте организации Flag Officers For America. В нем они заявили, что поспешное отступление американских войск из Афганистана привело их в «опасные районы, подконтрольные жестокому противнику». По мнению отставных генералов, Остин и Милли ничего не сделали для того, чтобы избежать «катастрофических последствий» вывода войск из Афганистана, поэтому обязаны покинуть свои посты.

В письме отмечается, что американские солдаты и граждане Афганистана не могут безопасно перемещаться к пунктам эвакуации. Также генералы видят опасность в открытой границе с Мексикой, через которую, как они считают, в США могут проникнуть афганские беженцы-террористы.

Как писал сайт kp.ru, Вооруженные силы Соединенных Штатов покинули Афганистан, а официальный представитель Пентагона генерал Кеннет Маккензи заявил об окончании операции по эвакуации людей из Кабула.

Ранее сообщалось, что что по меньшей мере пять ракет были выпущены по территории аэропорта Кабула. Несколько из них были перехвачены американскими системами противовоздушной обороны США.