ЯНАО возглавил рейтинг регионов России по уровню жизни Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) на основе данных Росстата проанализировал уровень жизни в российских регионах. На первых позициях оказались субъекты страны, где самые высокие показатели по уровню заработной платы, прожиточному минимуму и другим экономическим данным.

В основу исследования легли данные по среднемесячной зарплате, минимальной стоимости жизни (прожиточный минимум), а также отношение сумм регионального продукта на конец квартала к численности экономически активного населения и этих же сумм к общей численности населения субъекта.

Регионы-лидеры по социально-экономической устойчивости:

Ямало-Ненецкий автономный округ,

Ненецкий автономный округ,

Магаданская область,

Чукотка,

Сахалинская область,

Ханты-Мансийский автономный округ,

Москва,

Якутия,

Мурманская область,

Республика Коми.

Авторы исследования отмечают, что в большинстве регионов страны отмечается рост показателей. Тех, где ситуация несколько ухудшилась – гораздо меньше. Среди тех, кто показал спад – Москва и Санкт-Петербург.

Лидеры по отношению прожиточного минимума к средней зарплате:

ЯНАО,

Магаданская область,

НАО,

Сахалинская область,

Чукотка,

ХМАО,

Москва,

Якутия,

Камчатский край,

Мурманская область.

- В регионах, где произошел незначительный спад, это связано с опережающим ростом стоимости минимальной потребительской корзины по сравнению с ростом среднемесячной зарплаты, - рассказал «Известиям» глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин.