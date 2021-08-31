ЯНАО возглавил рейтинг регионов России по уровню жизни
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) на основе данных Росстата проанализировал уровень жизни в российских регионах. На первых позициях оказались субъекты страны, где самые высокие показатели по уровню заработной платы, прожиточному минимуму и другим экономическим данным.
В основу исследования легли данные по среднемесячной зарплате, минимальной стоимости жизни (прожиточный минимум), а также отношение сумм регионального продукта на конец квартала к численности экономически активного населения и этих же сумм к общей численности населения субъекта.
Регионы-лидеры по социально-экономической устойчивости:
Ямало-Ненецкий автономный округ,
Ненецкий автономный округ,
Магаданская область,
Чукотка,
Сахалинская область,
Ханты-Мансийский автономный округ,
Москва,
Якутия,
Мурманская область,
Республика Коми.
Авторы исследования отмечают, что в большинстве регионов страны отмечается рост показателей. Тех, где ситуация несколько ухудшилась – гораздо меньше. Среди тех, кто показал спад – Москва и Санкт-Петербург.
Лидеры по отношению прожиточного минимума к средней зарплате:
ЯНАО,
Магаданская область,
НАО,
Сахалинская область,
Чукотка,
ХМАО,
Москва,
Якутия,
Камчатский край,
Мурманская область.
- В регионах, где произошел незначительный спад, это связано с опережающим ростом стоимости минимальной потребительской корзины по сравнению с ростом среднемесячной зарплаты, - рассказал «Известиям» глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин.