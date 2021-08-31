Около 40 мигрантов выдворили из России после массовой драки в Мытищах Фото: Андрей МИРЕЙКО

Из России выдворили 37 мигрантов после массовой драки со стрельбой в подмосковных Мытищах, рассказала начальник пресс-службы главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова.

В их отношении были составлены административные протоколы, в том числе за нарушение миграционного законодательства. Кроме того, 49 участников драки были оштрафованы на 5 тысяч рублей каждый, передает ТАСС.

Напомним, массовая драка с участием иностранных граждан произошла в Мытищах 5 августа 2021. Ее участниками стали главным образом граждане стран Центральной Азии. По факту инцидента были возбуждены уголовные дела по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Хулиганство».

Как писал сайт kp.ru, ранее Мытищинский городской суд Московской области вынес решение о выдворении из России 12 трудовых мигрантов, которые приняли участие в массовой драке со стрельбой.