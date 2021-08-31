Пентагон объявил об окончании войны США в Афганистане

В Пентагоне объявили об окончании войны США в Афганистане Фото: REUTERS

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби объявил об окончании войны Соединенных Штатов Америки в Афганистане.

- Это так. В Афганистане больше нет американских войск, военная миссия, сама война завершена, — заявил Кирби в интервью телеканала CNN.

Также он отметил, что военные США не будут принимать участие в эвакуации оставшихся в Афганистане американцев.

Ранее военные силы США покинули Афганистан, а официальный представитель Пентагона, генерал Кеннет Маккензи заявил об окончании операции по эвакуации людей из Кабула. Последним транспортным самолетом из Кабула вылетел посол США в Афганистане Росс Уилсон – борт поднялся в небо за минуту до полуночи.

Позже представитель радикального движения "Талибан"* Забиулла Муджахид заявил, что Соединенные Штаты потерпели поражение в Афганистане. По словам боевика, после ухода Вашингтона из страны Афганистан обрел независимость. Муджахид отметил, что США не достигли целей своей миссии, вместе с тем подчеркнув, что "Талибан"* хочет установить с Вашингтоном хорошие отношения.

*Запрещенная в России террористическая организация