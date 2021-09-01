Белый дом: Пресс-конференция Байдена и Зеленского по итогам встречи не запланирована

Белый дом: Пресс-конференции Байдена и Зеленского по итогам встречи не запланирована Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден 1 сентября проведет переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома. Однако проведение совместной пресс-конференции глав государств по итогам встречи не запланировано. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации Штатов.

Сразу после обсуждения важных тем с Зеленским Байден отправится на еженедельный экономический брифинг.

Отмечается, что встреча президентов США и Украины "подтвердит непоколебимую поддержку Америки суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму".

В рамках встречи также запланировано обсуждение о сотрудничестве в сфере энергетики и реформы на Украине.

Как писал сайт Kp.ru, Зеленский прибыл в Вашингтон еще 31 августа. Там он проведет переговоры с Байденом. Украинский лидер ожидает, что обсуждения будут весьма содержательными для каждой из сторон.