Посол Афганистана в Душанбе заявил о намерении талибов* убить лидера сопротивления в Панджшере Фото: REUTERS

Боевики радикального движения «Талибан»* намерены уничтожить лидера ополчения в афганской провинции Панджшер Ахмада Масуда, считает посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар.

«Цель талибов* – поставить на колени весь Афганистан и уничтожить лидеров сопротивления, особенно Ахмада Масуда», – заявил дипломат в беседе с РИА Новости.

Как отметил Агбар, «Талибан»* террористы, а не политики, поэтому идти на переговоры с сопротивлением не собираются.

Межу тем накануне представитель талибов* Забиулла Муджахид сообщил о прогрессе в переговорах с силами сопротивления в Афганистане.

Как писал сайт kp.ru, ранее Ахмад Масуд назвал условия для прекращения сопротивления движению «Талибан»*. По его словам, для этого боевики должны создать в Афганистане инклюзивное правительство. Как отметил лидер панджшерского сопротивления, оно не финансируется никакими зарубежными источниками.

*Запрещенная в России террористическая организация