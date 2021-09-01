В полиции рассказали, что за таблетки были найдены на свадьбе Моргенштерна

В полиции рассказали, что за таблетки нашли на свадьбе Моргенштерна Фото: СОЦСЕТИ

Свадьба Моргенштерна и Дилары Зинатуллиной отгремела в Москве, но до сих пор остается одной из самых обсуждаемых тем. То костюм жениха был не таким, то громко шумели, то употребляли запрещенные препараты.

На палубе прогулочного теплохода нашли пакет, в котором было более 70 белых драже.

Тайник обнаружил служебная собака, когда на палубу пришли полицейские. Находка была отправлена на экспертизу. Этими таблетками угощались все гости. К посетителям подходил человек в одеянии священника и предлагал пройти "обязательный ритуал" — угоститься "таблеточкой" из разрезанной книги.

После дегустации желал гостям «приятного полета», что и заставило стражей порядка задуматься об их легальности.

Ка сообщил источник Life.u, на проверку таблетки оказались обычными мятными жвачками. А вот материал по поводу нарушения тишины всё-таки собрали.

Теперь организаторам свадьбы грозит наказание за шум после 23:00.