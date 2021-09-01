Посол Украины в Германии призвал принять Киев в НАТО из-за "Северного потока - 2" Фото: REUTERS

Вступление Украины в НАТО должно стать гарантией безопасности после запуска газопровода «Северный поток – 2». Такое мнение высказал украинский посол в Германии Андрей Мельник.

Дипломат напомнил, что Киев выступает против проекта газопровода, и призвал западные страны проявить «новое мужество и как можно скорее принять Украину в Североатлантический альянс».

«Украине нужны не заверения, а конкретные обязывающие гарантии безопасности от США и Германии, лучше всего в рамках скорейшего вступления в НАТО», - призвал украинский посол в интервью Die Welt, добавив, что в Украине «видят угрозу» в запуске газопровода, и потребовал остановить практически готовый к вводу трубопровод.

Напомним, сегодня, 1 сентября, президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в США поблагодарил НАТО за поддержку незалежной, однако заявил, что в текущих условиях одного только присутствия альянса в Черном море недостаточно. Незадолго до этого украинский лидер сообщил, что Киев выступает за усиление присутствия НАТО в Черноморском регионе, указав на то, что военные угрозы вокруг страны нарастают, а в особенности «критическим является уровень угрозы с севера».