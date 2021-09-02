Более 30 миллионов пенсионеров получат на карту выплату в 10 тысяч рублей 2 сентября 2021 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России 2 сентября 2021 года единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на карту получат 30 миллионов пенсионеров.

Всего в стране такую поддержку от государства получат свыше 43 миллионов граждан, получающих пенсии, заявляла ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Как писал сайт kp.ru, 22 августа президент России Владимир Путин на встрече с представителями партии "Единая Россия" предложил разово выплатить всем пенсионерам в стране по 10 тысяч рублей. Позже глава государства подписал соответствующие указы.

Российский лидер также потребовал от правительства страны организовать такую выплату максимально оперативно, "чтобы люди были избавлены от хлопот и сбора каких-либо справок".

Еще 12,7 миллиона пенсионеров начнут получать единовременную "путинскую" выплату начиная с 3 сентября, одновременно с выплатой соответствующей пенсии.