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Общество2 сентября 2021 0:32

Более 30 миллионов пенсионеров получат на карту выплату в 10 тысяч рублей 2 сентября 2021 года

Всего единовременная выплата позволит поддержать доход более 43 миллиона россиян
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Более 30 миллионов пенсионеров получат на карту выплату в 10 тысяч рублей 2 сентября 2021 года

Более 30 миллионов пенсионеров получат на карту выплату в 10 тысяч рублей 2 сентября 2021 года

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России 2 сентября 2021 года единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на карту получат 30 миллионов пенсионеров.

Всего в стране такую поддержку от государства получат свыше 43 миллионов граждан, получающих пенсии, заявляла ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Как писал сайт kp.ru, 22 августа президент России Владимир Путин на встрече с представителями партии "Единая Россия" предложил разово выплатить всем пенсионерам в стране по 10 тысяч рублей. Позже глава государства подписал соответствующие указы.

Российский лидер также потребовал от правительства страны организовать такую выплату максимально оперативно, "чтобы люди были избавлены от хлопот и сбора каких-либо справок".

Еще 12,7 миллиона пенсионеров начнут получать единовременную "путинскую" выплату начиная с 3 сентября, одновременно с выплатой соответствующей пенсии.