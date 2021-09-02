Зеленский заявил, что США введут санкции против "Северного потока - 2" при энергетических проблемах Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с американским коллегой Джо Байденом заявил, что США гарантируют санкции против газопровода "Северный поток - 2".

По его словам, это возможно в случае создания энергетических проблем Украине со стороны других государств. Об этом украинский лидер заявил по итогам переговоров, общаясь с журналистами. Трансляцию вел телеканал "Украина-24".

- Президент Америки Джо Байден лично гарантирует, что, если со стороны России, либо со стороны других представителей, других сторон "Северного потока - 2" в случае его запуска <...> будут нарушены какие-то вещи, которые предусматривают небезопасную ситуацию, энергетические проблемы для Украины, то США гарантируют введение санкций против газопровода, - заявил Зеленский.

Ранее сообщалось, что США и Украина по-прежнему продолжает выступают против газопровода "Северный поток - 2". Они рассматривая данный проект в качестве угрозы для европейской энергобезопасности.