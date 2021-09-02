В Сенате США обвинили Байдена в провале миссии в Афганистане Фото: REUTERS

Сенаторы-республиканцы Марко Рубио, Рой Блант и Бен Сасс раскритиковали политику президента Соединенных Штатов Джо Байдена в Афганистане. Парламентарии написали американскому лидеру письмо, в котором возложили на него ответственность за провал миссии Вашингтона и захват власти в Афганистане движением «Талибан»*.

По словам авторов письма, стремительный переход власти к талибам* был предсказуем, и его можно было предотвратить. То, что произошло в стране после вывода войск США, говорит об «абсолютном непонимании динамики конфликта» Байденом, отметили они. Конгрессмены заявили, что решение об уходе из Афганистана создало «ужасные условия» и поставило американских и афганских военных под удар террористов, передает RT.

Как считают сенаторы, до вывода войск США местные военные при поддержке американской авиации еще противостояли талибам*, но несли большие потери. Террористы же имели возможность перевооружиться и расширять свои силы за счет новых боевиков, завербованных в Пакистане. По мнению республиканцев, захват власти талибами* стал возможен после прекращения поддержки с воздуха, и теперь «враги Америки» будут использовать неудачу США в Афганистане, чтобы доказать, что они являются плохим партнером.

Как писал сайт kp.ru, Вооруженные силы Соединенных Штатов покинули Афганистан, а официальный представитель Пентагона генерал Кеннет Маккензи заявил об окончании операции по эвакуации людей из Кабула.

Байден заявил, что уход военных США с территории Афганистана подводит черту под эрой крупных военных операций, которые были направлены на переустройство других стран силовым путем.

*Запрещенная в России террористическая организация