Кремль заявил, что талибы* гарантировали безопасность российских дипломатов в Кабуле Фото: REUTERS

Боевики движения «Талибан»*, захватившие власть в Афганистане, дали гарантии безопасности российским дипломатам в Кабуле, и пока они их выполняют, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе Восточного экономического форума.

«В данном случае есть определенные гарантии безопасности со стороны талибов для наших дипломатов», – сказал пресс-секретарь президента России.

Как писал сайт kp.ru, ранее российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов сообщил, что представители движения «Талибан»* открыты к участию РФ в экономике страны.

Напомним, талибы* сформировали новое правительство Афганистана, состоящее из лидеров боевиков. Главой Министерства иностранных дел страны был назначен глава политофиса радикалов мулла Абдула Гани Барадара. Сын основателя движения Мулла Якуб Ахунд стал руководителем Министерства обороны, а сын одного из лидеров талибов* Джалалуддина Хаккани Халифа Хаккани занял пост главы Министерства внутренних дел Афганистана.

*Запрещенная в России террористическая организация