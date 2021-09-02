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В мире2 сентября 2021 10:58

Талибы* проведут в провинции Панджшер военную операцию против сопротивления

Радикалы решили атаковать ополченцев после провала переговоров с их лидером Ахмадом Масудом
Абдулла ШАКИРОВ
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Талибы* проведут в провинции Панджшер военную операцию против сопротивления

Талибы* проведут в провинции Панджшер военную операцию против сопротивления

Фото: REUTERS

Боевики радикального движения «Талибан»* решили провести военную операцию против движения сопротивления в афганской провинции Панджшер.

Решение начать наступление на ополченцев было принято талибами* после того, как провалились переговоры с лидером панджшерского сопротивления Ахмадом Масудом о сдаче провинции под контроль боевиков, передает телеканал Al-Jazeera.

Ранее представитель радикального движения "Талибан"* Забиулла Муджахид сообщил о прогрессе в переговорах с силами сопротивления в Афганистане. Он выразил надежду, что войны удастся предотвратить и вопрос «будет решен через взаимопонимание».

Как писал сайт kp.ru, накануне посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар заявил, что «Талибан»* намерен уничтожить лидера ополчения в Панджшере Ахмада Масуда. По словам дипломата, талибы* террористы, а не политики, поэтому идти на переговоры с сопротивлением не собираются.