Политолог напомнил, что «Северный поток-2» не имеет рубильника, чтобы отключиться из-за санкций США

Эксперт скептически отнесся к заявлениям, которые прозвучали на встрече Джо Байдена и Владимира Зеленского Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов прокомментировал прошедшую в Вашингтоне встречу президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского. Эксперт скептически отнесся к прозвучавшим заявлениям и предположил, что в 2024 году ни Байден, ни Зеленский уже не будет президентами.

Политолог сомневается, что на переговорах с американским коллегой Зеленский мог получить какие-то гарантии относительно «Северного потока-2», ведь даже с технической точки зрения остановить прокачку газа из-за введения санкций будет нельзя.

- В "Северном потоке – 2" не предусмотрено никакого рубильника, который обрубает поставки газа, - рассуждает политолог в беседе с Life.

К тому же вряд ли в Европе поддержат такое решение, как бы там не считались с позицией Штатов.

А к 2024 году, когда закончится текущий транзитный договор, Ангела Меркель уже не будет канцлером Германии, Джо Байден — с большой долей вероятности — не будет президентом США, а Владимир Зеленский почти наверняка перестанет быть президентом Украины.

- При этом все обязательства и заявления не закреплены юридически, - сказал эксперт.

21 июля состоялись переговоры США и ФРГ по "Северному потоку – 2". Берлин готов содействовать Украине в получении нового газового контракта с Россией на транзит топлива, но американо-немецкий документ ни к чему не обязывает стороны.

Тем временем первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о поддержке Украины «перед лицом российской агрессии».