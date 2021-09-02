Итоги встречи в Белом доме: Америка сливает Зеленского, но Украину не оставляет

Встреча Байдена и Зеленского хорошо показала, что отношения между странами сильно охладели Фото: REUTERS

ОБМЕН ЛЮБЕЗНОСТЯМИ

Её трижды переносили, но она все-таки состоялась. Встреча Джо Байдена и Владимира Зеленского прошла в Белом доме. Как и анонсировалось, беседовали лидеры двух стран два часа. Никаких сюрпризов. Как и не было их в протокольной части встречи. Байден дипломатично, но достаточно равнодушно заявил, что У США и Украины схожая система ценностей, партнерство между странами крепко как никогда. Зеленский в ответ расшаркался в благодарностях, назвал себя стратегическим партнером Вашингтона и попросил включиться в процесс урегулирования на Донбассе.

Не успели из овального кабинета выгнать журналистов через минуту после начала встречи, как посыпались новости по её итогам. Действительно, на сайте Белого дома и одновременно на портале офиса президента Украины появился документ «Совместное заявление о стратегическом партнерстве Украины и Соединенных Штатов Америки». В нем 5 разделов, каждый из них разбит на несколько пунктов. Там и про стратегическое оборонное соглашение, о том, что США поддерживают курс Украины на НАТО и про пандемию.

О ЧЕМ ДОГОВОРИЛИСЬ

Главное из этого документа:

- США подчеркивают свою приверженность территориальной целостности Украины;

- По "Северному потоку-2" ничего нового: останавливать его не будут, но США постараются помочь сохранять транзит российского газа;

- Штаты требуют "немедленно" избрать прокурора Специальной антикоррупционной прокуратуры. Под пристальным оком Запада;

- Никакой конкретики по плану действий по членству в НАТО (хотя это был чуть ли не главный пункт Зеленского за всю поездку).

Президенту США во время встречи было скучно Фото: REUTERS

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

А вот с прессой общаться лидеры отказались. Байден и вовсе отправился в конгресс заниматься своими внутренними делами. Это уже о многом говорит, но даже не это главное, считает украинский политик и блогер Анатолий Шарий:

- Такое бывает. Но то, что они решили выложить заявление по факту встречи, значит только одно - что писать его будут в Белом доме. Они не хотят, чтобы Зеленский и его окружение вставили туда очередной фейк, что их позвали в НАТО.

США СЛИВАЮТ ЗЕЛЕНСКОГО

По мнению политика, встреча Байдена и Зеленского хорошо показала, что отношения между странами сильно охладели и заявление президента США — не более чем дипломатический реверанс. Причем охлаждение это произошло только потому, что Вашингтон не видит в партнерах именно Зеленского.

- Это даже не охлаждение - это колокол. Штаты его давно списали, - уверен Анатолий Шарий. - Но отменить встречу не могли, чтобы показать «мы тему не бросаем». Но эти переносы, унижения с 60 миллионами долларов на оборонку, абсолютная тишина в прессе. Его даже в аэропорту встречали какие-то консьержи из гостиницы.

Америка сливает Зеленского Фото: REUTERS

А ЧТО ИМ НАДО?

То, что за океаном эта встреча интересна разве что украинской диаспоре, подтвердил даже не скучающий в кресле президент США, а журналисты. Помните, когда на встрече Байдена с Путиным в Женеве американские репортеры сначала устроили давку на входе в зал, где шли переговоры лидеров, а потом отказались выходить и кричали с места вопросы? Оказалось, это в порядке вещей для наших заокеанских коллег. Та ситуация отчасти повторилась и на этот раз. Только пытали они своего лидера исключительно по одному вопросу — Афганистан. Даже про агрессора-Россию ни разу не вспомнили.

КТО ПОГИБАЕТ В ДОНБАССЕ

Зеленского не пустили бы домой, если бы он ни слова не сказал Байдену про Донбасс. Этот пункт — обязательный при каждой его встрече. Так и на этот раз:

- 8-й год идет война на Донбассе. Мы потеряли 15 тысяч лучших людей, — сказал президент Украины в своей приветственной части.

- Из них 4 тысячи украинских военных, - парирует Анатолий Шарий. - Остальные — мирные жители и сепаратисты. Когда он рассказывает, что якобы Путин пришел и всех там убил, пусть расшифровывает что это за жертвы. И все это понимают, в том числе и в США, но все продолжают играть в эту игру.

«ХОДИТ ПО МИРУ ЛОХ»

В целом же сказать, что Зеленский с компанией просто съездили на экскурсию в Вашингтон за госсчет, тоже нельзя. Так Украинское минэкономики и Экспортно-импортный банк США подписали документ, по которому незалежная получит 3 миллиарда долларов. Хотя и тут есть подводные камни, говорит Анатолий Шарий:

- Дали три миллиарда под непонятные условия (народу Украины их вообще никто не озвучил), главное из которых — выдача под покупку американского экспорта. Я это вижу, как схему «нахлобучь лоха». Такое было с поставками французской техники, британских кораблей. Они дают свой же кредит на свои же товары. Великолепная схема, когда ходит по миру лох, с протянутой рукой, ему все одалживают денег, чтобы он что-то покупал ТОВАРЫ у этих же государств с добавочной стоимостью.

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