Попова: заболеваемость COVID-19 снижается интенсивнее в регионах, где привито более 60% населения

Анна Попова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В российских регионах, где от коронавирусной инфекции привито более 60 процентов взрослого населения, заболеваемость COVID-19 снижается интенсивнее всего. Такое заявление в четверг, 2 сентября, сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Глава Роспотребнадзора сообщила, что рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в восьми российских регионах, в 47 субъектах - в стадии снижения, в 30 - уровень заболеваемости находится на плато.

«Будем надеяться, что они справятся с ситуацией настолько, что дальнейшее развитие будет исключительно снижением вызова нам. Но здесь, конечно, нельзя не сказать о том, что большую роль играет вакцинация», - сказала глава Роспотребнадзора в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24».

Попова также рассказала, что почти 70 процентов педагогов в российских школах вакцинированы от коронавируса.

Как писал сайт kp.ru, Попова также сообщила, что пятую неделю в России наблюдается плавное снижение заболеваемости коронавирусной инфекции. При этом глава Роспотребнадзора не исключила подъем заболеваемости осенью этого года, но уточнила, что речь идет о привычном явлении, отметив необходимость вакцинации. Кроме того, она рассказала, что новые штаммы в стране не распространяются.