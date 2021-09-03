Криштиану Роналду получил в «Манчестер Юнайтед» легендарный седьмой номер

Криштиану Роналду будет играть в «Манчестер Юнайтед» под седьмым номером Фото: REUTERS

После возвращения в английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» звездный нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду будет играть под легендарным седьмым номером, под которым он выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. Семерку ему уступил уругвайский футболист «МЮ» Эдинсон Кавани, взяв себе 21-й номер.

36-летний португалец признался, что он даже не верил в то, что снова сможет получить заветную футболку с семеркой в «Манчестер Юнайтед», поэтому очень благодарен товарищу по команде.

«Хотел бы сказать огромное спасибо Эди за этот невероятный жест», - приводит слова форварда sportkp.ru.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее португалец превзошел легендарного Пеле по числу голов за один клуб, а до этого Криштиану Роналду был признан лучшим футболистом века: в декабре прошлого года он стал обладателем награды Globe Soccer Awards в номинации «Игрок столетия».