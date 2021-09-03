Алексей Миллер заявил, что строительство "Северного потока — 2" скоро закончится Фото: REUTERS

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер сообщил о скором завершении строительства газопровода "Северный поток — 2". Об этом он заявил на Восточном экономическом форуме.

- Совсем недолго, — ответил Миллер на вопрос журналиста ТАСС о том, когда ждать новостей о завершении строительства газопровода.

Ранее Алексей Миллер на селекторном совещании, посвященном Дню работника нефтяной и газовой промышленности, сообщил, что первые поставки газа в Европу по трубопроводу "Северный поток – 2" могут быть осуществлены уже в отопительном сезоне 2021 года.

До этого вице-премьер России Александр Новак рассказал, что компания "Роснефть" обратилась в российское правительство с просьбой предоставить ей возможность экспортировать трубопроводный газ по газопроводу "Северному потоку – 2". Он отметил, что данный вопрос будет обсуждаться в правительстве.