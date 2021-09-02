Первые поставки газа по «Северному потоку – 2» могут начаться в отопительном сезоне 2021 Фото: REUTERS

Первые поставки газа в Европу по трубопроводу «Северный поток – 2» могут быть осуществлены уже в отопительном сезоне 2021 года.

«До конца этого года в этот отопительный сезон мы можем поставить первый газ по газопроводу «Северный поток – 2» на европейский рынок, – сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на селекторном совещании, посвященном Дню работника нефтяной и газовой промышленности.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин сообщил, что строительство «Северного потока – 2» близится к завершению, осталось 15 километров по морю. Российский лидер также заявил о готовности России транзитировать газ через территорию Украины и после 2024 года, отметив, что это вопрос «чисто коммерческого характера».

«Газпром» сможет поставить в Европу 5,6 миллиарда кубометров газа через «Северный поток – 2» в 2021 году.