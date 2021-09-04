Президент России вручил госнаграды ликвидаторам последствий природных пожаров и паводков

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды ликвидаторам последствий природных пожаров и паводков Фото: Кадр видео

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды сотрудникам экстренных служб – ликвидаторам последствий природных пожаров и паводков в разных регионах страны, сообщает пресс-служба Кремля. Церемония награждения за отвагу и спасение людей прошла в Благовещенске Амурской области, куда глава государства прибыл из Владивостока, где принимал участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Обращаясь к спасателям и пожарным, Владимир Владимирович поздравил их с наградами, отметив, что «это тот случай, когда про вас можно сказать – наша служба и опасна, и трудна».

«Она ещё и благородна, и вы не случайно называетесь спасателями. В самом этом слове заложен весь смысл вашей работы», - подчеркнул президент.

В своей речи он отметил, что спасатели протягивают руку помощи попавшим в беду людям, подставляют им плечо, иногда рискуя при этом собственной жизнью, и «ничего более благородного не существует».

«Я от имени тех людей, которым вы помогаете, которых вы спасаете, хочу вас искренне поблагодарить за службу, работу. У вас есть свои семьи, дети, близкие люди. Я так понимаю, что по-другому невозможно: приходится всё отключать и думать только о тех, кто ждёт вашей помощи – в данный момент, когда вы работаете», - приводит слова главы государства пресс-служба Кремля.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в пятницу, 3 сентября, Владимир Путин открыл пленарное заседание ВЭФ, «КП» Собрала самые яркие цитаты из выступления президента.