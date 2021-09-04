Рогозин: Запуск спутников OneWeb с космодрома Восточный запланирован на 14 октября

Президент России Владимир Путин посетил космодром Восточный, где глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин показал ему командный пункт и стартовый комплекс «Ангара» Фото: REUTERS

Следующий запуск ракеты-носителя «Союз-2» с очередной партией британских спутников связи OneWeb с космодрома Восточный запланирован на 14 октября. Об этом гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин доложил президенту России Владимиру Путину во время его посещения космодрома в Амурской области.

«14 октября запускаем коммерческую полезную нагрузку – 36 космических аппаратов», - уточнил глава космического ведомства.

Дмитрий Рогозин добавил, что это будет сложный запуск, во время которого разгонный блок «Фрегат» должен развести порционно космические аппараты на заданные орбиты. По его словам, заказчик очень доволен носителем «Союз-2», и эта ракета «еще лет девять – десять полетает точно совершенно».

Напомним, как писал сайт kp.ru, впервые шесть спутников OneWeb отправились на орбиту с космодрома Куру на ракете «Союз-СТ» 28 февраля 2019 года. После этого были выведены еще десятки аппаратов. Так, в конце мая запущенная с космодрома Восточный ракета «Союз-2.1б» вывела на орбиты 36 британских спутников. А после запуска с Байконура 22 августа их число в группировке OneWeb возросло до 288.