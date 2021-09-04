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Здоровье4 сентября 2021 4:31

Замглавы Минздрава: Возвращение к «доковидной» жизни во многом зависит от самих россиян

Виктор Фисенко призвал прививаться против коронавируса, тем более, что в стране есть для этого все возможности
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Замглавы Минздрава призвал россиян прививаться против коронавируса, тем более, что в стране есть для этого все возможности

Замглавы Минздрава призвал россиян прививаться против коронавируса, тем более, что в стране есть для этого все возможности

Фото: Мария ЛЕНЦ

Первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко считает, что возвращение к обычной «доковидной» жизни во многом зависит от самих россиян.

«Неблагодарное дело строить прогнозы и это во многом зависит от нас, когда мы сможем вернуться к обычной жизни», - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах VI Восточно экономического форума (ВЭФ), который в эти дни проходит во Владивостоке.

Замглавы Минздрава призвал россиян прививаться против коронавируса, тем более, что в стране есть для этого все возможности, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что заболеваемость коронавирусом в России плавно снижается уже пятую неделю, причем в регионах, где против COVID-19 привиты более 60% взрослого населения, она значительно ниже. По словам главного санитарного врача страны, рост заболеваемости «ковидом» зафиксирован в восьми субъектах Российской Федерации, 47 субъектов находятся в стадии снижения, а 30 остаются на плато.