Россотрудничество надеется на выполнение талибами* своих обещаний Фото: REUTERS

Россия надеется, что радикальное движение «Талибан»* после прихода к власти в Афганистане будет выполнять свои обещания, заявил руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.

Как отметил глава ведомства в интервью РИА Новости, в Москве ожидают изменения ситуации и установления более предсказуемого режима в Афганистане. «Надеюсь, что ситуация будет меняться, а «Талибан»* будет выполнять те многочисленные свои обещания, которые они успели надавать», – сказал он.

Как писал сайт kp.ru, накануне президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, заявил, что необходимо признать реальность прихода «Талибана»* к власти в Афганистане для того, чтобы не допустить развала республики. Также глава государства призвал побыстрее принять талибов* в «семью цивилизованных народов».

*Запрещенная в России террористическая организация