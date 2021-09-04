Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика4 сентября 2021 16:16

Россотрудничество надеется на выполнение талибами* своих обещаний

В Москве рассчитывают на установление более предсказуемого режима в Афганистане, сказал глава ведомства
Абдулла ШАКИРОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Россотрудничество надеется на выполнение талибами* своих обещаний

Россотрудничество надеется на выполнение талибами* своих обещаний

Фото: REUTERS

Россия надеется, что радикальное движение «Талибан»* после прихода к власти в Афганистане будет выполнять свои обещания, заявил руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.

Как отметил глава ведомства в интервью РИА Новости, в Москве ожидают изменения ситуации и установления более предсказуемого режима в Афганистане. «Надеюсь, что ситуация будет меняться, а «Талибан»* будет выполнять те многочисленные свои обещания, которые они успели надавать», – сказал он.

Как писал сайт kp.ru, накануне президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, заявил, что необходимо признать реальность прихода «Талибана»* к власти в Афганистане для того, чтобы не допустить развала республики. Также глава государства призвал побыстрее принять талибов* в «семью цивилизованных народов».

*Запрещенная в России террористическая организация