Вертолет Путина изнутри сняли на видео

На видео сняли, как на самом деле изнутри выглядит личный вертолет Владимира Путина. Фото: Кадр видео

На видео сняли, как на самом деле изнутри выглядит личный вертолет Владимира Путина. Запись сделана во время общения президента с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным на борту Ми-8МТВ-1С на пути из Владивостока — с площадки Восточного экономического форума — в Амурскую область.

На кадрах видно, что российский лидер и руководитель госкорпорации сидят друг напротив друга. Рогозин показывает главе государства изображения, предположительно, сделанные из космоса.

На столике также расположен телефон для связи. Рядом небольшие диванчики, на которых без труда размещаются по два человека.

Как ранее писал сайт kp.ru, Путин на открытии пленарной сессии Восточного экономического форума, заявил, что у него нет мобильного телефона.

Кроме того, у президента России нет аккаунта в социальных сетях. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, глава государства слишком занят, чтобы заниматься ведением социальных сетей самостоятельно. Но перепоручать кому-то эту работу также не согласен.