Замглавы Талибан* объявил о запрете "праздничной стрельбы" в воздух Фото: REUTERS

Заместитель главы движения «Талибан»* мулла Мухаммад Якуб дал инструкции губернаторам афганских провинций и начальникам полиции прекратить беспорядочную стрельбу в воздух, в результате которой в стране за сутки погибли или были ранены по меньшей мере 70 человек.

«Убедитесь, что вы строго избегаете стрельбы в воздух в вашей провинции. Ни при каких обстоятельствах не должно быть стрельбы в воздух! Если это произойдет в вашей провинции, вы будете нести за это ответственность», - приводит ресурс AfghanUrdu обращения замглавы движения к местным властям.

Как писал сайт kp.ru, ранее представители движения «Талибан»* заявили, что у боевиков, стрелявших в воздух в городах, начнут изымать оружие, а также привлекать к ответственности. Заместитель лидера талибов Мохаммад Якуб издал ряд распоряжений в отношении стреляющих в воздух, где отмечается, что подобные действия наносят ущерб казне

Напомним, ранее представители «Талибан»* и очевидцы сообщили, что боевики канонадой отмечают захват единственной неподконтрольной движению афганской провинции Панджшер. По словам талибов*, сообщили жителям Кабула, что стрельба, которая велась в воздух, связана с празднованием, однако представители руководства движения призвали прекратить стрельбу, пригрозив наказанием.

Как писал сайт kp.ru, Якуб ранее издал ряд распоряжений в отношении стреляющих в воздух, где отмечается, что подобные действия наносят ущерб казне.

*Запрещенная в России террористическая группировка