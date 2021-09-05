Госпереворот в Гвинее организовал полковник спецназа, служивший во Франции

Государственный переворот в Гвинее организовал полковник спецназа Мамади Думбуя Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственный переворот был организовал полковником формирования специального назначения страны Мамади Думбуя, ранее служившем во французском Иностранном легионе. Об этом пишут африканские СМИ.

Думбуя опирается на части спецназа, которые сейчас находятся перед дворцом главы государства в столице Гвинеи Конакри, который обороняется президентской гвардией. Также в СМИ называют ситуацию в стране "серьезной".

Напомним, в воскресенье, 5 сентября, в Гвинейской Республике была предпринята попытка государственного переворота. Военные с оружием на данный момент находятся перед президентским дворцом в столице городе Конакри. Единственная трасса, ведущий с севера Конакри в правительственный квартал на юг столицы, где расположен президентский дворец, перекрыта спецназом. На улицах города присутствуют многочисленные военные, которые требуют у прохожих немедленно вернуться в дома и не покидать их. Позже появилась информация, что мятежники захватили президента страны Альфу Конде.