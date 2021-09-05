Глава МИД Украины подтвердил готовность Киева к встрече Зеленского с Путиным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов к встрече главы государства Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным.

- Мы не прячемся от этой встречи и готовы к ней, - признался украинский чиновник в эфире телеканала "Интер".

Кулеба также отметил, что у украинской стороны создается впечатление, что именно Москва "постоянно находит отговорки, чтобы избежать данной встречи президентов".

Ранее первый вице-премьер Украины Алексей Любченко заявлял, что подготовка встречи Путина и Зеленского идет на самом высоком уровне. В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтверждал желание Москвы наладить отношения с Киевом. Однако он подчеркнул, что вопрос о принадлежности Крыма не может быть темой встречи глав России и Украины.