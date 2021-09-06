NI: Зеленский улетел из США после встречи с Баденом почти с "пустыми руками" Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в США для встречи с американским лидером Джо Байденом так и не смог достичь ни одной из главных целей Киева. В результате он улетел из Вашингтона "почти с пустыми руками". Об этом сообщает американский журнал The National Interest.

В материале издания говорится, что хотя Штаты и объявили о выделении Украине дополнительных средств, эти суммы вряд ли смогут кардинально изменить положение дел в стране. В частности, речь идет о выделении 60 миллионов долларов военной помощи, 45 миллионов на гуманитарные нужды и еще почти 13 миллионов на борьбу с пандемией коронавируса.

- Зеленский отправился в Америку не для того, чтобы получить допсубсидии, которые его правительство, скорее всего, в любом случае получило бы, а чтобы смягчить напряженность, которая накапливалась между Вашингтоном и Киевом после победы Байдена на выборах президента в США, - говорится в материале.

Ранее сообщалось, что в Белом доме 1 сентября состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена. Двусторонние переговоры глав государств длились почти два часа.