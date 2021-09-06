Экс-глава OMV: Строительство "Северного потока - 2" завершится в ближайшие дни Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Строительство газопровода "Северный поток - 2" завершится уже в ближайшие дни. Такое мнение высказал бывший глава австрийской OMV Райнер Зеле.

- Маттиас Варниг (исполнительный директор Nord Stream 2 AG) сказал однозначно, что работы по прокладке на этой неделе будут закончены, - рассказал Зеле в интервью ТАСС за несколько дней до ухода со своего поста.

Зеле также рассказал, что, вероятнее всего, первые поставки газа по газопроводу начнутся до конца 2021 года.

Ранее зампредседателя правительства РФ Александр Новак заявлял, что строительство "Северного потока – 2" будет завершено в этом году.

Что касается мнения немецкой стороны, то официальный представитель партии "Альтернатива для Германии" в комитете Бундестага по экономике и энергетике Штеффен Котре сказал, что ввод "Северного потока – 2" в эксплуатацию произойдет, скорее всего, сразу после завершения его строительства.