Российские ученые вывели породу кур, которые несут яйца для производства вакцин от гриппа Фото: Мария ЛЕНЦ

Группа российских ученых успешно вывела новую породу кур, которая дает яйца, подходящие для производства вакцин от гриппа и различных ветеринарных препаратов.

Отмечается, что эти яйца отличает большим объемом особой жидкости, где есть возможность размножать вирус для вакцины и при отсутствие иммунитета, который бы уничтожил патогены.

В результате проведенных исследований специалистам удалось использовать яйца таких птиц для вакцин от двух распространенных штаммов вируса гриппа человека и от болезней сельскохозяйственных животных. Также новые куры данной породы морозоустойчивы и не болеют лейкозом, который опасен для многих представителей пернатых.

Кстати, новая порода кур получила название "русская белоснежная", пишут "Известия". Эта порода была выведена на основе русской белой, известной еще со времен СССР. Она считается популярной яйценосной породой, которую разводили как для использования на территории РФ, так и на продажу.

Ранее глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова объявила о начале Всероссийской прививочной кампании против гриппа. По состоянию на 2 сентября 2021 года ситуация по заболеваемости гриппом в стране оценивается как стабильная, однако в регионах уже регистрируются случаи заражения вирусом гриппа группы А H3N2.