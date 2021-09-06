Представитель "Талибана"* объявил об окончании войны в Афганистане

Заявление Муджахида связано с захватом единственной неподконтрольной “Талибану”* территории - провинции Панджшер Фото: REUTERS

Представитель движения “Талибан”* Забиулла Муджахид заявил об окончании войны в Афганистане. По его словам, талибы* установили контроль над всей территорией страны.

“Вчера вечером и сегодня утром над Панджшером был установлен полный контроль. Таким образом, война в Афганистане окончена. Для нее больше нет никаких оправданий. Пришло время обустраивать нашу страну”, - сказал Муджахид в эфире телеканала Ariana News.

Заявление Муджахида связано с захватом единственной неподконтрольной “Талибану”* территории - провинции Панджшер. Накануне боевики объявили, что наконец захватили контроль над территорией. Однако бойцы сопротивления, защищающие провинцию, отказываются это признавать.

“Мы заверяем народ Афганистана, что борьба против талибов* и их партнеров будет продолжаться до тех пор, пока не восторжествуют справедливость и свобода”, - отмечали панджшерские моджахеды.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин заявил, что Россия не заинтересована в дезинтеграции Афганистана. Он призвал как можно скорее ввести талибов* в “семью цивилизованных народов”.

*Запрещенная в России террористическая организация