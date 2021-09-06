Голикова: 39 млн россиян полностью привились от коронавируса

Татьяна Голикова сообщила, что 39 млн россиян полностью привились от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что 39 миллионов россиян уже привились двумя компонентами вакцин от коронавирусной инфекции.

- 46 млн получили прививку (от коронавируса) первым компонентом и почти 39 млн двумя компонентами, — рассказала Голикова в разговоре с журналистами на Всероссийской неделе охраны труда.

Напомним, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что взаимное признание российских и иностранных вакцин от коронавирусной инфекции произойдет в 2021 году. По мнению Дмитриева, процесс взаимного признания вакцин связан с пониманием стран того, что нельзя действовать только в интересах больших фармацевтических компаний, пытающихся ограничить применение других препаратов от коронавируса.

Ранее врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков сообщил, что Россию ожидает четвертая волна коронавирусной инфекции. Сам вирус удастся победить только через полтора-два года, отметил специалист.