В Панджшере продолжаются интенсивные бои сил сопротивления и талибов* Фото: REUTERS

В северной провинции Панджшер продолжаются интенсивные бои продолжаются. Эта территория Афганистана до сих пор не подчинилась захватившим власть в стране боевикам Талибана*.

- С вечера 5 сентября позиции сил сопротивления подвергаются атакам беспилотников, многим из них пришлось ретироваться, а также переместиться в высокогорные районы. В понедельник интенсивные бои продолжились и продолжаются до сих пор, - рассказал ТАСС близкий к Фронту нацсопротивления источник в регионе. Он также добавил, что столкновения также происходят и в районе Андараб соседней провинции Баглан.

Утром 6 сентября со специальным заявлением выступил официальный представитель талибов* Забиулла Муджахид. Он обозвал противников наемниками и заверил, что мятежная провинция Панджшер теперь полностью под контролем новых властей. Сопротивление, же сразу этот факт опровергло.

*Запрещенная в России террористическая организация