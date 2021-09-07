Работодатели назвали самых невостребованных специалистов в России Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Рекрутинговая компания HeadHunter провела опрос среди работодателей и выяснила, выпускники каких специальностей являются самыми невостребованными. Оказалось, что в данный момент меньше всего нуждаются в выпускниках, получивших спортивные, художественные и естественно-научные специальности. А вот технические профессии являются самыми востребованными, спрос на таких специалистов сохраняется продолжительное время.

Самые невостребованные специальности:

Спортивное направление - 0%,

Художественное - 3%,

Естественно-научное - 5%,

Педагогическое - 6%,

Аграрное - 7%,

Медицинское/фармацевтическое - 8%.

Самые востребованные направления:

Технические специалисты - 56%,

Социально-экономические - 31%,

Строительные - 20%.

Юридические - 15%,

Транспортный - 14%,

Гуманитарные - 13%.

А вот россияне, не имеющие отношения к найму персонала, считают наиболее перспективными профессии, связанные с IT (42%) и медициной (29%). 15% полагает, что будущее за нанотехнолоиями, а 13% - за инженерами.

В свою очередь генеральный секретарь Союза профсоюзов России (СПР) Евгений Куликов в беседе с "Известиями" отметил, что в текущий момент в России не хватает работников технических специальностей. Это связно с автоматизацией рабочих процессов. Технологии появляются быстрее, чем обновляются образовательные программы.

Ранее профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников объяснил слова Татьяны Голиковой, вице-премьера РФ о высокой смертности среди мужчин трудоспособного возрасте. По мнению ученого, во многом это связано с халатным отношением к своему здоровью. Мужчины гораздо реже женщин обращаются к врачам, чтобы выявить и устранить различные проблемы, сообщает телеканал "360".