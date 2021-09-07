Работодатели назвали самых невостребованных специалистов в России
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Рекрутинговая компания HeadHunter провела опрос среди работодателей и выяснила, выпускники каких специальностей являются самыми невостребованными. Оказалось, что в данный момент меньше всего нуждаются в выпускниках, получивших спортивные, художественные и естественно-научные специальности. А вот технические профессии являются самыми востребованными, спрос на таких специалистов сохраняется продолжительное время.
Самые невостребованные специальности:
Спортивное направление - 0%,
Художественное - 3%,
Естественно-научное - 5%,
Педагогическое - 6%,
Аграрное - 7%,
Медицинское/фармацевтическое - 8%.
Самые востребованные направления:
Технические специалисты - 56%,
Социально-экономические - 31%,
Строительные - 20%.
Юридические - 15%,
Транспортный - 14%,
Гуманитарные - 13%.
А вот россияне, не имеющие отношения к найму персонала, считают наиболее перспективными профессии, связанные с IT (42%) и медициной (29%). 15% полагает, что будущее за нанотехнолоиями, а 13% - за инженерами.
В свою очередь генеральный секретарь Союза профсоюзов России (СПР) Евгений Куликов в беседе с "Известиями" отметил, что в текущий момент в России не хватает работников технических специальностей. Это связно с автоматизацией рабочих процессов. Технологии появляются быстрее, чем обновляются образовательные программы.
Ранее профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников объяснил слова Татьяны Голиковой, вице-премьера РФ о высокой смертности среди мужчин трудоспособного возрасте. По мнению ученого, во многом это связано с халатным отношением к своему здоровью. Мужчины гораздо реже женщин обращаются к врачам, чтобы выявить и устранить различные проблемы, сообщает телеканал "360".