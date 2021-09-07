Ополченцы сообщили о новых столкновениях с талибами* в Панджшере Фото: REUTERS

Силы Фронта сопротивления в Афганистане сообщают, что столкновениях с боевиками радикального движения «Талибан»* в провинции Панджшер продолжаются.

«Соотечественники, львы и орлы Гиндукуш в Андарабе и Панджшерe героически очищают наш дом от грязи, которая прибыла к нам на этой неделе», – написал в Twitter представитель панджшерского сопротивления Али Назари.

Как писал сайт kp.ru, накануне талибы* сообщили о полном захвате провинции Панджшер. Боевики заявили, что не собираются подвергать жителей провинции какой-либо дискриминации.

Напомним, ранее лидер сил сопротивления в афганском Панджшере Ахмад Масуд заявлял о готовности прекратить бои и начать переговоры. Однако были поставлены условия об уходе боевиков с территории данной провинции. Талибы* отвергли такое предложение перемирия.

*Запрещенная в России террористическая организация