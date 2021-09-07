Песков прокомментировал блокировку сайта «Умное голосование»

Песков прокомментировал блокировки сайта «Умное голосование» Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Тема блокировки сайта «Умное голосование» не касается президента России Владимира Путина, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как отметил пресс-секретарь главы государства, данная тема не является прерогативой президента, поэтому на этот счет у него вряд ли имеется хоть какое-то мнение. Вопрос о блокировке сайта следует адресовать Центральному избирательному комитету РФ, подчеркнул он.

Представитель Кремля напомнил, что российский лидер поддерживает партию «Единая Россия». Главное, отметил он, провести выборы «справедливо и чисто» в соответствии с законом.

Как писал сайт kp.ru, в понедельник, 6 сентября, Роскомнадзор заблокировал сайт «Умное голосование» в связи с тем, что сайт связан с экстремистской организацией – «Фондом борьбы с коррупцией» (ФБК)*.

Напомним, «Яндекс» удалил из своей поисковой выдачи ссылки на сайт «Умного голосования», поскольку он включен в реестр запрещенных.

*Организация, признанная в России экстремистской и иноагентом