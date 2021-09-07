Комик Идрак Мирзализаде просит отменить для него пожизненный запрет на въезд в Россию Фото: Instagram

Стендап-комик Идрак Мирзализаде подал иск, в котором просит отменить решение МВД РФ пожизненно запретить ему въезд на территорию России, рассказали в Замоскворецком суде Москвы.

«В суд поступил иск Мирзализаде к МВД с требованием отменить решение о запрете въезда в РФ», – передает ТАСС сообщение представителя суда.

Как писал сайт kp.ru, ранее МВД России приняло решение о пожизненной «нежелательности пребывания» в России комика Идрака Мирзализаде. Причиной стала шутка, которую он озвучил в одном из комедийных шоу. За нее же Идрак был арестован на десять суток по статье о возбуждении межнациональной вражды.

В ведомстве заявили, что в своем публичном выступлении Мирзализаде «допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство».

Комик только недавно получил вид на жительство в России. Он является гражданином Белоруссии.