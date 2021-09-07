Вице-президент гильдии риэлторов признал, что цены на жилье в России «безобразно высокие» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вице-президент Российской гильдии риелторов, председатель правления управляющей компании "Бест-недвижимость" Григорий Полторак признал, что цены на недвижимость в России «безобразно высокие». Но пока ждать снижения не приходится. Причина в том, что россиянам доступные льготные кредиты и различные субсидии на покупку недвижимости.

Несмотря на падение доходов, люди делают крупные покупки за счет банковских средств, а пока есть спрос, растет цена на предложение.

Риэлтор подчеркнул, что сегодня себестоимость лишь определяет нижнюю границу на рынке и не более.

- Чем больше выбрасывается на рынок денег в виде субсидий, повышения зарплат и дешевых кредиток, тем выше желание потратить эти деньги. Пост спроса дает возможность продавцу повысить цены, - говорит эксперт.

Первичный рынок продается по ценам, которые устанавливает застройщик. Они растут, а вслед за новостройками растет и «вторичка».

По мнению эксперта, исправить ситуацию сможет только отмена субсидий.

- Тогда люди станут покупать меньше, застройщики поймут, что надо продавать, будут вынуждены цены снижать, потому что уменьшится спрос, - подытожил Григорий Полторак в беседе с Life.

Ранее аудитор Счетной палаты Наталья Трунова отметила, что цены на жилье в России «достигли потолка», но ждать снижения стоит только через два-три года.