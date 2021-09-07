Риэлтор перечислил признаки мошенников, которые сдают чужие квартиры Фото: Shutterstock

Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков дал советы, как не нарваться на мошенников при аренде жилья. На подозрение должны натолкнуть низкая стоимость объекта и отсутствие документов, подтверждающих право собственности. Если же жилье сдается по доверенности, то лучше отказаться от аренды – это верный признак мошеннических схем.

Прежде чем согласиться на подписание договора, стоит проверить средние цены по рынку. Вряд ли кто-то будет сдавать жилье вполовину дешевле цен, которые установлены в данном районе.

- Должны быть очень веские аргументы, почему цена снижена. Но если вас начинают торопить и говорить про очередь на объект в 10 человек, то значит, не хотят, чтобы вы все обдумали. Такие вещи должны смущать, - отметил Барсуков в беседе с NEWS.ru.

Скидку стоит просить с осторожностью. Часто снижение цены – это тоже риск.

Порой цена на объект может быть средняя по рынку, но «собственник» проявляет доброту и почему-то соглашается сделать хорошую скидку. А взамен просит оплатить полгода аренды.

- Если вы понимаете, что перед вами не собственник жилья, но человек все логично объясняет, то не стоит отдавать деньги. Даже если вам предлагают расписку. В худшем случае через какое-то время появится реальный владелец, который с удивлением обнаружит, что его жилье пересдали в аренду, - заключил эксперт.

Он посоветовал настаивать, чтобы на сделке по аренде присутствовал собственник жилья. К тому же, стоит проверить документы, устанавливающие право собственности.