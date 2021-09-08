Автор идеи о переименовании Незалежной в Русь-Украину оправдался за свои слова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбасс Алексей Арестович оправдался за свои слова с предложением переименовать Украину в Русь-Украину.

По его словам, такую идею он озвучил в шутку. Также он заверил, что это лишь его личное мнение, а не официальная позиция Киева.

- Во времена, когда я еще писал материалы в газету, и меня мало кто знал, я уже писал о Руси-Украине и необходимости переименования.... Для меня это чрезвычайно серьезно. Я не собираюсь на этом ни хайповать. Я не делал специальное заявление... Мы просто с (журналистом Романом) Цимбалюком разговаривали, он спросил: "А почему президент пять раз упомянул Русь-Украину в двух последних речах и государственный праздник установил?". Я говорю: "Наверное, это важно, я считаю, что это важно". И я добавляю: "Я бы вообще переименовал", - заявил Арестович в эфире телеканала "Украина 24".

Ранее советника главы офиса президента Украины Алексей Арестович высказывался за возможность изменения названия страны на "Русь-Украину". Таким образом, по его мнению, украинской стороне удалось бы насолить России и отобрать у страны "бренд русских". Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с предложением переименовать Украину в "Укрусь".