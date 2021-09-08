Первый тизер фильма «Матрица: Воскрешение» опубликован на YouTube. ФОто: скрин

Киноконцерн Warner Bros. опубликовал на YouTube-канале первый тизер фантастического фильма из киберпанк-франшизы "Матрица: Воскрешение" (The Matrix Resurrections).

Первый тизер четвертой "Матрицы" длится всего 15 секунд. В нем показаны две легендарные таблетки - красная и синяя. Также этот кадр сопровождает слоган "Выбор за тобой".

Компания уже создала специальный сайт, который посвященный премьере фильма. Пользователям ресурса предлагают выбрать одну из таблеток и кликнуть на ее изображение. После этого на экране появляются еще два интерактивных тизера к фильму.

Как отмечает "Российская газета", на видео впервые можно увидеть Киану Ривза в новой ленте. На этот раз его образ для зрителей заметно различается от Нео и больше похож на Джона Уика.

Напомним, премьера трейлера запланирована на 9 сентября 2021 года.